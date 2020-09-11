「東方Project」系列的二次創作RPG 手遊新作《東方LostWord》繁中版遊戲宣佈，於今日起在台港澳展開事前登錄，玩家可透過Google Play 及 App Store雙平台進行預約。官方網站的預約活動也於今日同步展開，玩家可前往官網事前登錄頁面進行預約，領取豐富虛寶獎勵。

《東方LostWord》是以「東方Project」系列世界觀為原型，加以團隊自創故事點綴後所打造之二次創作作品。故事描述因失落的言詞「LostWord」導致幻想鄉發生巨大的異變，為了解決異變，博麗靈夢、霧雨魔理沙等「東方Project」的角色將齊聚一堂展開冒險。

《東方LostWord》是回合制的彈幕卡牌RPG遊戲，在戰鬥開始前，玩家需要根據角色的類別進行陣容搭配。在遊戲中，角色可分為攻擊、防禦、支援、速度等類別，每個類別的角色均有不同的能力和屬性，屬性不同的角色之間，也有相生相剋的關係，戰鬥畫面則以彈幕的形式呈現。

事前登錄活動開跑，幻想鄉民募集中！

官方表示，即日起只要依照事前登錄頁面說明完成事前預約的玩家，即可在遊戲上市時獲得豐富虛寶。依據預約人數多寡，將可逐步解鎖更加豐富的獎勵內容，其中包括人氣角色「博麗靈夢」以及「霧雨魔理沙」，還有神秘的特別追加預約獎勵等待鄉民解鎖。此外，邀請好友成功預約遊戲還有機會獲得MyCard 1000點獎勵。

事前登錄活動開跑，幻想鄉民募集中！（圖／智冠提供）

繁中版預告PV：圍繞幻想鄉，LostWord的故事就此展開

《東方LostWord》是以“東方Project”的世界觀爲原作的二次創作RPG遊戲。幻想鄉是上海愛麗絲幻樂團為「東方Project」的故事劇情所設定的世界，在幻想鄉中不時會出現「影響到幻想鄉全規模的事件」，這些大事件被稱作「異變」。《東方LostWord》的故事同樣圍繞著幻想鄉所展開，幻想鄉既為「少女們日常生活的場所」，同時也是「異變的舞台」。

【東方LostWord】繁中版預告PV（智冠提供）

繁中版視覺圖公開

伴隨事前登錄開啟，官方今日也同步釋出《東方LostWord》繁中版遊戲主視覺圖以及「博麗靈夢」、「霧雨魔理沙」等角色的精美視覺圖。遊戲中的人物立繪全都由繪師夢野ろて氏擔當，使遊戲整體畫風和世界觀較為統一，標題 Logo 則是由草野剛デザイン事務所設計。

繁中版視覺圖公開。（圖／智冠提供）

霧雨魔理沙：「東洋的西洋魔術師」、「奇妙的魔法使」、「普通的黑魔術師」、「普通的魔法使」

霧雨魔理沙。（圖／智冠提供）

博麗靈夢：「博麗神社的巫女小姐」、「永遠之巫女」、「樂園的可愛巫女」、「樂園的巫女」

博麗靈夢。（圖／智冠提供）

八雲紫：「神隱的主犯」、「境界的妖怪」、「潛伏於界線中的妖怪」

八雲紫。（圖／智冠提供）

魂魄妖夢：「幽人的庭師」、「生命的二刀流」、「半人半靈的半吊子」、「半人半靈的庭師」

魂魄妖夢。（圖／智冠提供）

愛麗絲·瑪格特羅伊德：「七色的人偶使」、「操控人偶的魔法師」

愛麗絲·瑪格特羅伊德。（圖／智冠提供）

鈴仙·優曇華院·因幡：「狂氣的月兔」、「令視界搖晃的妖怪兔」、「地上的月兔」

鈴仙·優曇華院·因幡。（圖／智冠提供）

蕾米莉亞．斯卡雷特：「永遠鮮紅的幼月」、「紅之惡魔」、「晝伏夜出的紅色惡魔」、「紅色惡魔」

蕾米莉亞．斯卡雷特。（圖／智冠提供）

十六夜咲夜：「紅魔館的女僕」、「完美而瀟灑的從者」、「危險的魔術師」

十六夜咲夜。（圖／智冠提供）

《東方LostWord》繁中版事前登錄已正式開啟，想要遊覽幻想鄉風光的玩家可千萬不要錯過！更多《東方LostWord》遊戲情報及相關設定內容，請密切注意後續報導與官方Facebook粉絲團。

(科技)