亞光（3019）11日公告擬於9月18日下午二時舉行線上法說會，屆時除會就第二季的營運表現做說明外，亦會進一步就下半年的營運做展望，由於先前曾傳出亞光智慧型手機前置極限小鏡頭（俗稱水滴型鏡頭）及6倍到8倍潛望式變焦鏡頭都將在今年下半年出貨，預料新品的研發以及出貨進度，也會是此次法說的重點。

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