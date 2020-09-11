亞光18日線上法說會 聚焦新鏡頭 15:022020/09/11 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞光（3019）11日公告擬於9月18日下午二時舉行線上法說會，屆時除會就第二季的營運表現做說明外，亦會進一步就下半年的營運做展望，由於先前曾傳出亞光智慧型手機前置極限小鏡頭（俗稱水滴型鏡頭）及6倍到8倍潛望式變焦鏡頭都將在今年下半年出貨，預料新品的研發以及出貨進度，也會是此次法說的重點。 (工商 ) #亞光 #鏡頭 #線上法說會 #下半年 #具焦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞光18日線上法說會 聚焦新鏡頭 15:022020/09/11 財經 首爾半導體指控不實 億光將採法律行動 04:102020/09/11 焦點新聞 蘋果新機發布在即 行動裝置險跟著受惠 10:042020/09/11 財經 一銀iLEO數位帳戶 七歲兒可開戶 04:102020/09/11 產業特刊 家登產能全面開展 備戰Q4半導體旺季需求 10:072020/09/11 財經 專家傳真－高科技產業人才流動下的 營業秘密風險管控 04:102020/09/11 專題周報 張艾亞被問許孟哲反應超真實 鬆口感情現況 11:142020/09/11 娛樂 扶輪社希望教室計畫 苗縣5國中小獲贈資訊設備及教材 15:162020/09/11 寶島 《興櫃股》帝圖客戶導流至線上平台 挹注8月營收走高 10:512020/09/11 財經 大雪山森林遊樂區工安意外 水電工觸電慘死 12:302020/09/11 社會 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 追殺華為、掐死陸晶片業活路 美報告曝陸晶圓龍頭死期 - 財經 拋售潮快了？知名投資人示警：科技股恐暴跌20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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