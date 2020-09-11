市場傳出，美國為維護新疆維吾爾人權，將對使用新疆棉的棉製品禁止銷美；南紡（1440）總經理王立範11日指出，美國制裁新疆棉製產品，將讓品牌廠轉移生產供應鏈，南紡將有轉單效益；另外，美國棉價已連日走揚，南紡因有6個月的低價庫存，也可享有漲價後的庫存利差。

市場指出，中國大陸的棉花產量約佔全球棉花供應量25％，其中，新疆棉更占整體中國棉產量的85%。

在傳出美國將制裁新疆棉製品，業界已傳出，許多中國大陸供應鏈已接獲品牌客戶要求，禁用新疆棉作為製造生產原料，以降低影響。

南紡總經理王立範指出，美國制裁新疆棉，將直接影響中國棉紡廠；品牌服飾廠可能會直接轉移生產供應鏈，以避開禁令風險，非中國的棉紡廠都將受惠，其中南紡原料主要採用美國棉，小部分是印度棉，且產地集中越南，可因此直接受惠。

越南廠是南紡海外最大生產基地，南紡越南廠共有60萬錠紡紗月產能，2018年，南紡更在越南太子龍廠區利用剩餘空間進行二廠三期擴廠事宜，新產能共計2萬錠／月，目前新產能已陸續投產。

另外，由於美國制裁新疆棉，市場上已出現對美國棉需求增加的預期心理，這也造成美國棉價連日上漲，王立範表示，南紡手上還有6個月的原料庫存，且成本低於市價，後續可享有漲價效益，提升產品利差，進一步對獲利成長有助力。

受到新冠肺炎疫情衝擊，全球品牌服飾廠下單保守、訂單動能萎縮；加上台南新市紡紗廠及仁德空紡廠停產的影響，南紡今年累計前8月合併營收111.79億元，年衰退28.63％。上半年也出現7356萬元的稅後淨損，每股稅後虧損0.04元。

(工商 )