苗栗市1名16歲少女，10日下午6時30分許，獨自前往市區某麵包店購物，卻突然癲癇發作，所幸民眾及時報警，經苗栗警方協助救回少女一命。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市1名16歲少女，10日下午6時30分許，獨自前往市區某麵包店購物，剛走出店外就突然暈倒意識不清且四肢抽蓄，引起路人注意，民眾驚見立即打電話請警方協助，警員到場初判少女疑似癲癇發作，趕緊聯繫救護車送醫，經急救後，少女病情恢復穩定、暫無大礙。

苗栗警察分局北苗派出所警員殷逸芳、林義倫，10日下午7時許接獲民眾報案，稱1名少女在苗栗市1間麵包店前突然暈倒，身體不斷顫抖，警方到場後，見少女臉色鐵青、口吐白沫倒臥在地，立即聯繫救護人員到場初步急救，由警方協助盡速護送至市區的醫院急救。

該少女經醫師搶救後，生命跡象恢復穩定。少女父親向警方表示，女兒患有癲癇疾病，晚間跟家人告知去附近買麵包，沒想到會突然發作。醫師告訴少女家長，癲癇病患若不及時急救，病情瞬息萬變，很可能下一秒就會惡化，所幸能找到警察開道，大大降低風險，少女父親頓時卸下心中的擔憂。

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