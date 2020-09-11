今年初疫情來襲，台灣政府將業界生產的口罩徵收給民眾使用，康那香(9919)戴榮吉說，至今日為止，一天產能已達85萬片，相信絕對有一天可以跑出百萬片，這都是「天公伯啊逼的」，沒有疫情是做不到一天百萬片的產能！他自豪的指出，公司已有整廠輸出的能力，無論機械、不織布或是所有材料都可以供應，並籲請政府單位幫忙，將台灣成功的經驗推銷出去。

全球台灣防疫最好，也只有台灣口罩不缺又沒漲價，戴榮吉說，當初疫情發生之初，向政府拿5台口罩機和2台3D口罩機等共計8台，當時副總統曾至康那香工廠參觀希望能將產能拉到一天百萬片，但是，當初想要研究機械讓它更快也沒辦法，因為天天都得要不停的產出口罩，無法停下來研究。

戴榮吉說，在年初疫情時，曾邀請國外專家來公司研究如何提升產能，但是因來去都需要居家隔離而被婉拒，還好6月底徵收開始減少，研發人員開始能研究如何加快生產速度，慢慢的有一天產能追到55萬片，至今日(9/11)止，一天產能已能達85萬片，而3D口罩由一天6萬片，現在可做到60萬片，產能增加了10倍，相信絕對有一天產能可以跑出百萬片。

康那香產品品項十分的多，戴榮吉指出，這是因為公司研發創新從未停止過，1年研發費用預算都達200萬美金，共有32位研發人員，其中1/3研究機器、3/1研發材料等，他也自豪的表示，公司現在有整廠輸出的能力，除了機械、不織布還有所有材料都可以供應，希望政府單位能幫忙，把台灣成功經驗推展出去。

(時報資訊)