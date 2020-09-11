雲林夜市小販10年前發起的慈愛會每人每月捐500元，主要捐助貧苦家庭喪葬費，每10天公布一次帳目，今年遭逢新冠肺炎疫情，慈善團體捐款驟減，慈愛會除4月小減外，其餘每月仍正成長。今年收到一筆最小捐款10元，從銀行轉帳而來，第二小筆捐款是郵局劃撥的16元。

雲林夜市慈愛會2010年成立時會員50人，今年已突破5400人，每年成長200、300人，會員每月畫撥500元到捐款戶頭。

在火葬場外訪談、紀錄、捐款通常沒有椅子，站著也能完成。（周麗蘭攝）

為及時幫助窮苦人家的最後一程，慈愛會幾乎每天都跑雲、嘉、南、中、彰、投的弱勢家庭喪家，相約在派出所見面與捐款，每10天在群組、臉書公布帳目，不儲蓄也不作為行政費，10年來涓滴愛心累計1.24億元。

雲林夜市慈愛會今年得知雲林家扶幫助高中職、大專生的助學金缺口大，該會挹注100萬元，理事長陳鴻榮（中鞠躬者）代表捐贈。（周麗蘭攝）

今年逢新冠肺炎疫情爆發，不少民眾經濟受衝擊，但慈愛會只有四月捐款與去年相比短少，其餘每月都成長，今年到七月已累計2400萬元，估計到年底可達3300萬元。

夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，捐款者信任慈善會，所以每10天公布一次收支，8月底收到一筆轉帳10元，是10年來最小一筆捐款，愛心不嫌少，之前收過畫撥的16元捐款，也有捐款者要捐3倍券，善款是不拒絕的，他用現金交換。

陳鴻榮說，按照組織章程，所有捐款都專款專用，首要任務是協助安葬費用，第二個任務是助學金，今年得知雲林家扶幫助高中職、大專生的助學金缺口頗大，該會挹注100萬元。

他說，捐助學金的初衷是從服務中發現教育才是脫離貧窮的根本，透過教育才能幫助孩子翻轉命運，切斷貧窮世襲的連結。

(中時 )