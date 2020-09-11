大陸近日軍事、言語威嚇不斷，加上ECFA的10年大限9月將屆，一旦協議終止，未來台灣輸陸農產品、漁業產品及傳產製品都將課關稅，儘管大陸國台辦等官方未將話說死，但ECFA卻可能面臨912終止大限，兩岸情勢會如何發展，持續引發外界關注。對此，國民黨中常委、前立委呂學樟則認為現在綠營執政，動不動拿刀子，沒事一直戳大陸，最怕大陸做2件事情，恐怕台灣變成戰場。

大陸解放軍連續在台灣本島西南方進行海空演訓，參演機艦距台最近約90浬，國防部、外交部也罕見主動對共軍騷擾事件召開記者會，指出這次大陸演訓區域，與我防空識別區有一半重壘，擺明是演給台灣看的。至於，美軍部隊竟在這個區域淨空，大陸國際關係學院教授于強認為，「民進黨說所謂美國它之間是真愛，但實際上美國對台灣是真壞」。

另外，據《中評社》報導，呂學樟認為，「至少現在大陸對我們還有感情存在，最怕突然取消ECFA，又宣布對台動武，台灣根本找不到一條經濟活路；另外，等到沒有感情，或者大陸鷹派抬頭，恐怕台灣變成戰場，只能期待民進黨不要再有什麼刺激的語言，對兩岸和平與台灣經濟是比較有用。」

由於第12屆「海峽論壇」將於20日在福建省廈門市舉行，國民黨指派王金平擔任代表團團長出席，外傳王金平有望在18或19日與汪洋會面，傳達希望能延續ECFA的聲音。對此，總統府發言人張惇涵今(11日)表示，這項報導純屬捏造，絕非事實。

(中時新聞網)