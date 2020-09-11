美豬開放進口引爭議，行政院農委會規畫以百億基金護豬農，農委會主委陳吉仲11日上午表示，經全台灣二、三十場的溝通座談會，陸續已經有8大方向，預計下周再做最後一次的溝通，讓所有的豬農都可以接受，就可以對外完整公布。

至於是否年底前會送行政院拍板定案，陳吉仲說，為了要白紙黑字確保整個百億基金的用途，農委會只要方案訂了，就會將整個中長程的計畫書送行政院，由院長核定，再依核定的計畫書來執行。

在預算部分，陳吉仲解釋，除了立委陳亭妃、郭國文會幫農委會爭取，申請預算也都循程序進行。此外，農委會本來就是有編相關的預算，在整個全國所有的農糧漁牧產業上面，農委會也會搭配這時候，把它全部編足100億。

針對國民黨發起反對含萊克多巴胺美豬進口的公投連署，陳吉仲說，從農委會的角度，「希望專業歸專業、政治歸政治」，國家的發展方向，大家要好好的來思考。那至於公投的部分，就尊重國民黨的作法。

(中時 )