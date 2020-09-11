科大食品系畢業的陳裕夫，在台北烘培業奮鬥10餘年後，來到鄉下協助務農的父親打理4甲多的家族農地，從原本只是利用周休2日充任臨時農工，變成全職農夫，妻小也跟著全部投入，在農委會的資助下，他加入農產加值計畫，希望透過他烘培專長，替自家栽種的農產品再開出一條活路。

陳裕夫家族原在新北市三峽，多代以來一直務農，祖傳農地就在現今台北大學校區，以栽植水稻為主，台北大學移往三峽，陳家祖地全被徵收，陳氏家族開會決定，繼續維持家族務農傳統，所以集合家族全體成員之力，在苗栗南庄員林村找到閑置農地，一口氣買下4甲多，由陳裕夫的父親及大伯繼續種植農作。

陳裕夫所栽種木瓜及其它農產在當地已小有名號。（謝明俊攝）

37歲的陳裕夫從科大食品系畢業後，選定烘培為個人發展行業，先是拜到板橋烘培名師名下，學習製作麵包，一路學到製做各種甜點，直到被挖角出任桃園機場某知名飯店甜點師，前後10多年。

陳裕夫搭建溫室專門栽種無毒小黃瓜、小蕃茄。（謝明俊攝）

陳裕夫自小就跟在父親身旁幫農，父親移居南庄，陳裕夫都會利用周休時間南下幫忙。6年前，陳父感嘆自已逐漸年邁，希望由他接棒，考慮多時，陳裕夫同意接手，接著就說服擔任營養師的妻子陪著自己轉行，陳妻曾經掙扎，最後嫁雞隨雞，帶著3名幼兒一起移居南庄，做起農家婦。

陳裕夫自行研發地瓜千層酥，由農委會委託的專家到場評估成果。（謝明俊攝）

陳裕夫跟著父親當起全職農夫，他謙虛的表示，「自己還在學習中！」但他栽種的紅妃木瓜已在當地闖出名號，附近幾個鄉鎮以及曾經前來購買木瓜的老客，產季一到都固定回鍋買他的木瓜，常常是供不應求。

除了木瓜，陳裕夫還栽種水稻、美濃瓜、地瓜等多農作，他還特別架設了近2分地的溫室，專門培養無毒小蕃茄、小黃瓜，農作功力已勝過一些當地老農。

陳裕夫家族在南庄擁有4甲農地，都靠著南庄中港溪潔淨溪水灌溉。（謝明俊攝）

做過10多年麵包、甜點的陳裕夫，面對自家栽種的農產品，總會遇到過剩賣不完的時候，不時動著腦筋如何讓這些農產變身加值，因而參加農委會委託農科院主持的農產品加值計畫，構思以地瓜做成千層酥，希望能成為行銷南庄特色的伴手禮，替自家農產再闢一條活路。

(中時 )