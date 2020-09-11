蔡英文總統今視導兩處「空軍防空飛彈連」，慰勉國軍官兵辛勞，並重申「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」，這是保家衛國的信念和決心，她也一定會做大家的後盾，讓國軍官兵可以全心投入任務。

總統抵達後，首先聽取任務簡報，視察飛彈發射架操作演練，並親自頒發加菜金，慰勉國軍官兵辛勞。隨後致詞時表示，今天和各位見面，最重要的目的，是要來慰勞大家的辛勞，尤其這一段期間，大家任務都很繁重，她要代表國家，感謝各位的努力。

總統說，她知道連級單位，又是外據點，但兩個單位人數不多，卻要扛起北區防空的重擔，守備範圍很大，絕對是一支「單位小，任務大」的鋼鐵勁旅。

總統指出，她知道大家必須24小時配合輪班，保持戰備狀態，不僅要緊盯雷達監測，掌握情資，更要能夠隨機應變。這段時間以來共機擾台、軍事演習相當頻繁，各種有關防空的假訊息也很多，相信大家在任務中，都很清楚這些狀況，也了解自己的責任非常重大。

總統強調，各位的辛苦，她都有看見，正因為有大家的守護，臺灣的天空才能安全無虞，人民才可以安居樂業。她也要勉勵大家，「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」，這是我們保家衛國的信念和決心，請各位銘記在心。

總統也向大家保證，各位在前線打拚，她身為中華民國三軍統帥，一定會顧好大家的生活起居、做大家的後盾，讓大家可以全心投入任務。

最後，總統表示「今天幫大家加菜，大家也要展現戰力，等等吃飽一點，繼續堅守崗位，守護臺灣的天空」。

包括國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光及空軍司令熊厚基等均陪同總統視導。

(中時 )