南投世界茶業博覽會活動之一「馬拉桑茶博野餐趣」，今年邁入第三年，活動將在9月15日開放網路報名，去年幾分鐘內就額滿，今年限量名額為400組，南投縣長林明溱建議民眾，報名網站一開跑，就趕快手刀報名！

搭上近年的野餐熱潮，今年「馬拉桑茶博野餐趣」擴大舉辦，吸睛贈品包括：野餐組合、紀念茶具組、五穀雜糧點心盒、烏梅汁、時令水果、梅子輕食茶點、和玉山時令紅茶等，總計市價超過新台幣2500元。

報名方式以4到6人為一組，每組報名費為新台幣888元，南投縣政府除鼓勵民眾利用網路快速登錄，報名費也可以使用三倍券、農遊券（提醒民眾，農遊使用期限至今年9月17日）折抵。沒搶到也別氣餒，民眾可致電到信義鄉農會等承辦單位，預排候補。

「馬拉桑茶博野餐趣」將於10月9日在南投中興新村登場，在中興會堂前大操場及周邊展館盛大舉辦！

南投縣政府提醒民眾，2020年度茶博會因應新冠肺炎疫情，會場進行全區出入管制，入口處有紅外線測溫儀，各展館出入也會量測額溫，所有工作人員和展售人員都會配戴口罩，希望大家共創安心的品茶環境。

(中時 )