苗栗縣長徐耀昌一行人到教室參觀電子白板的實務操作，了解功能與特點，期勉學校教師妥善運用先進科技設備，提升學子的學習成效。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

國際扶輪3521地區二分區陽明社等5個單位，11日攜手送愛心到苗栗，捐贈電子白板、超短焦攝影機及英語雜誌等資訊設備和教材，挹注苗栗縣2所國中、3所國小教育資源，縣長徐耀昌率校長受贈，感謝扶輪社熱心公益的善舉，期許各校妥善運用資源，為孩子開拓視野。

國際扶輪3521地區二分區福齡社長蔡文中，先前訪查苗栗縣教學環境與設備後，發現各國中小致力增進學生的學習廣度與深度，但在教室數位資訊設備和圖書教材等，尚有不足，因此由福齡社結合陽明、百齡、陽星、華齡各社，發起「扶輪有愛‧愛在苗栗」國中小學希望教室捐贈計畫，盼縮短城鄉差距。

捐贈活動11日上午在緊鄰海邊的通霄鎮新埔國小舉行，教育處指出，捐贈計畫總金額75萬元，新埔國小、蟠桃國小、林森國小、文英國中及竹南國中等5校各15萬元，有電子白板、超短焦投影機、閱讀軟體及英語雜誌等圖書教材。

在受贈儀式後，縣長徐耀昌一行人到教室參觀電子白板的實務操作，了解功能與特點，並期勉學校教師妥善運用先進科技設備，提升學子的學習成效。徐耀昌說，他的父親曾是頭份扶輪社創社社長，生前積極與志同道合者投入社會公益，希望藉扶輪社長期投入公益的善行，拋磚引玉喚起社會大眾與企業對教育的關注。

(中時 )