立委集體涉貪案，台北地院裁准羈押太平洋流通前負責人李恆隆、立委蘇震清、廖國棟、陳超明等7人。不過，北院今裁定李以1000萬元交保，限制住居、出境、出海，並禁止對外發言與本案相關內容，或與案件關係人不當接觸。

檢調調查，李恆隆為爭奪SOGO經營權，由曾任蘇震清助理、「是知管理顧問」的郭克銘充當白手套，賄賂蘇、陳超明、廖國棟以及蘇的辦公室主任余學洋辦公、廖的辦公室主任丁富華，要求協助推動修法，並向政府機關施壓。

台北地檢署上月對李恆隆、蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、郭克銘、余學洋、丁富華8人聲押禁見，最後僅徐永明1人以80萬元交保，其餘7人均遭法院裁准羈押禁見。

其中，李恆隆在羈押庭中採「哀兵策略」，稱他年近70，因換腎身體狀況不好，每天需服用多顆抗排斥藥物，否則會影響健康；李並辯稱與蘇震清是借貸關係，否認行賄，願意以千萬元交保。

(中時 )