藝人陳凱倫日前搭公車，目睹司機請未戴口罩阿嬤下車，他忍不住嗆司機，「你難道不能替她準備1個口罩嗎」，司機不甘回應，如果不滿可以去申訴。他將事發經過分享在臉書上，卻遭正反兩極反應而緊急刪文。對於陳凱倫的正義說法，和信藥劑部主任陳昭姿說，道德公義是要求自己，不是讓你去講別人，每個人都有自己的一把尺。

陳凱倫昨在臉書上表示，9日下班時刻搭公車，碰到一名阿嬤上車未戴口罩，司機依規定要求她戴上否則得下車，阿嬤疑似因為太心急找不到，司機於是想叫她下車。陳凱倫這時開口問司機「你難道不能替她準備1個口罩嗎？」司機回稱「沒這個規定，我不可能替每個客人準備口罩啊？不然你去申訴啊！」

過程中大家冷眼旁觀，陳凱倫氣得在網路平台分享，抱怨「大家總要發揮一點，公理正義吧！」陳凱倫提到，自己多帶的口罩放在行李箱裡，就在他急著打開時，一年輕人及時拿出了一個口罩，解決阿嬤的難題。陳凱倫痛心的說，「我最氣的是司機他叫我去申訴！申訴能解決問題嗎？重點是有沒有一點道德良心？跟台灣人最可貴的人情味？」

陳凱倫的分享文，卻遭網友罵爆，現在他已下架該文。不過，他宛如正義魔人的行徑，讓陳昭姿忍不住發聲。她指出五點，搭乘大眾運輸工具需要戴口罩，這是疫情指揮中心的規定；公車司機完全不需要幫乘客準備口罩，但你可以隨身為別人準備口罩；你可以立刻把自己的存貨給她，且告訴司機你在處理中，請先不要讓她下車；如果你沒有口罩存貨，你也可以立刻陪她下車，想辦法找到地方買一個送她。5.道德公義是要求自己，不是讓你去講別人，每個人都有自己的一把尺。

(中時新聞網)