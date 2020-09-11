近年來勞工於局限空間及高架作業災害頻傳，為促使事業單位自主推動職業安全衛生工作，11日臺北市網通永續安衛家族辦理安全巡視與危害辨識演練，利用演練局限空間及高架作業流程，提供從事相關作業之事業單位觀摩學習，共同推動建構完善的安衛防護網體系，以避免職業災害的發生。

臺北市網通永續安衛家族成員計有20家從事有線電視或網路之業者，需在電桿或用戶雨遮、採光罩上進行配線或於地下拉設管線作業，工作環境隱藏許多潛在風險。11日現場共有230位高階主管及現場領班等共同參與，並由中華電信台灣北區電信分公司進行相關作業演練，局限空間作業利用科技的系統管理監測環境及高架作業中示範正確穿戴各項防護器具，透過各種實際狀況演練及親身體感的訓練模式，加深許多成員對工作環境潛在危害的認知，並從中學習作業安全技能及意外發生的應變處理能力。

中小企業發生職業災害比例偏高，為協助其改善工作環境、強化工安，北市勞動局積極鼓勵相關行(職)業之事業單位成立安衛家族，透過大廠帶小廠的方式，結合資源共享及經驗傳承，以降低職災發生。

勞動局局長陳信瑜前於5月28日親臨成立大會，見證臺北市安衛家族之成立，11日責成勞動檢查處處長江明志出席活動，並感謝演練單位辛苦籌劃，期望藉此活動提升從事相關作業勞工安全衛生知識，讓勞工朋友們可以快樂出門、平安回家。

(工商 )