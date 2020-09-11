哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫，以及由中鋼公司與CIP共同開發中能離岸風電計畫，在水下基礎、風機製造及海事工程等領域，已成功與超過80家台灣本土供應商合作。

彰芳暨西島計畫已於今年2月融資到位，正式進入建設期。而中能計畫則預計於2024年併網。兩風場計畫是唯二於2019年底通過經濟部工業局產業關聯審查之離岸風電計畫，肩負全台最高比重國產化任務。

CIP指出，彰芳暨西島與中能離岸風場以共計 900 MW 的併網容量，聯手打造國產化之經濟規模及綜效，催生台灣風機產業鏈，除在台中港開發共計約80公頃港區土地，形成產業聚落外，更促成MHI Vestas在歐洲外的第一座葉片廠落腳台灣，讓台灣擁有中國以外、亞太區唯一之離岸風機葉片廠。兩風場今年也動員3艘台籍鑽探船，且因船隊表現優異而追加工項。

水下基礎供應方面，彰芳暨西島離岸風場整場62座全數下單予世紀鋼，創台灣供應商最大訂單，而中能風場亦整場下單予興達海基，完成產業關聯合約之簽署。CIP 與中鋼公司整合國內外資源，將水下基礎及風機之運輸與安裝，委由 Boskalis-樺棋合資之伯威海事，以及 DEME 與台船合資之台船環海公司執行。兩風場之陸上變電站皆由東元電機統包，是東元電機跨足離岸風電產業指標案件。

(工商 )