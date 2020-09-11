隔夜美股翻黑，台股震盪收低。今日台股小幅開漲5.71點，報12697.46點，一度收復12700關卡，惟權值股不振、賣單湧現，因而翻黑，盤中拉回平盤附近整理，約莫10：36過後，台股又急速下挫，最低下探至12616.38點，所幸台積電(2330)於尾盤回神，拉了台股一把、跌幅收斂，終場小跌15.8點或0.12%，收12675.95點，險守短均但登月線未果，成交量縮至1899.42億元。本周上漲38點，周K線翻紅。

今日外資(不含外資自營商)買超39.5429億元，投信賣超7.223億元，自營商賣超26.6812億元，三大法人買超5.63億元。今日內資雙雙出走，僅剩外資續抱台股，連2日買超，合計97.75億元。本周累計賣超54.01億元，本月累計賣超193.41億元，今年來累計賣超5785.71億元。

今日集中市場跌多漲少，僅7個類股收紅。油電燃氣收漲0.46%，位居類股漲幅第一；半導體及電機同步收漲0.24%，排名第二；其次依序為汽車收漲0.16%、金融收漲0.1%、其他電子收漲0.08%及電子收漲0.03%。傳產股虎頭蛇尾，玻璃收跌3.77%，表現最弱；造紙收跌3.36%，跌幅第二大；航運收跌2.41%，跌幅第三大。

蘋概三雄台積電、大立光(3008)及鴻海(2317)表現平淡，權王台積電小幅開高後，多在平盤上下震盪，終場小漲0.34%，收436.5元；股王大立光走勢起伏不定，終場收在平盤價3500元；鴻海多在盤下徘徊，同樣收在平盤78.5元。IC設計龍頭聯發科(2454)8月營收報喜未能反映在股價上，終場小跌0.67%，收595元。個股方面，二線塑化族群中的華夏(1305)、面板雙虎中的友達(2409)、離岸風電指標股世紀鋼(9958)只演半場好戲，股價高低震盪劇烈，終場皆墨。

前10大漲幅個股依序為：太空梭(2440)、華上(6289)、愛山林(2540)、首利(1417)、東訊(2321)、嘉裕(1417)、佳龍(9955)、倫飛(2364)、達能(3686)、天瀚(6225)。

5日RSI為51.08，10日RSI為50.20；9日K值為43.78，9日D值為40.63；20日乖離率為-0.18。觀察大盤，上半場由低價股輪番表現，塑化、面板、鋼鐵、離岸風電匯聚多頭人氣，可惜氣勢未能延續至終場。權王台積電則在尾盤回神，成功使台股跌幅收斂。不過，目前台股短均及月線糾結，月線上檔壓力也不輕，預估短期台股仍呈現震盪整理格局。日盛投顧建議「選股不選市」，選股方面可關注5G、NB、散熱、生技、電機股及高爾夫球具族群。

(時報資訊)