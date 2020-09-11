大陸河南省一名32歲邸姓公務員，透過媒人介紹與一名25歲王姓女子相親，由於兩人興趣相投，互相看對眼，當晚開車送王女返家途中，將車停在河邊於車內發生性關係，不料事後竟遭勒索，且一、二審都被判刑3年入監。

據陸媒報導，邸男職業軍人退伍後考上公家機關，在河南省擔任公務員，2018年回老家時，在婚姻介紹所留下個人資料，希望透過相親找到理想的另一半。

邸男留下資料沒多久就接到介紹所老闆電話，通知他已經找到合適的女孩，到了介紹所看到25歲的王女後，2人相談甚歡，並在介紹所老闆的陪同下共進晚餐。

晚餐結束後，邸男與王女一起開車到河邊散步，後來在車上發生性關係，邸男事後還轉了500人民幣（約新台幣2140元）禮金給介紹所老闆，但回家不久，王女要邸男到介紹所裡商量一事，希望自己能得到2、3萬元人民幣（約新台幣8萬5700元到12萬8,592元）補償，邸男認為，與王女車震是妳情我願，自然發生的性行為，不予理會就離開。

一周後，介紹所老闆帶王女與另一名男子，找上邸男的父母，要求給補償金，邸男知情後火大，認為王女敲詐，堅持不給錢，沒想到介紹所老闆竟向警方報案指控邸男性侵王女。

王女後來獲得近1萬元人民幣賠償，但她不滿足，還獅子大開口要5萬元人民幣（約新台幣21萬4320元）。經過一連串的協調，介紹所老闆後來告訴邸男已經達成協調， 但邸男隔天就遭警方逮捕，被依強姦罪起訴，後來判刑3年。

邸男不服上訴，雖然王女身上沒有遭性侵證據，但唐山市中級人民法院認定他與王女發生性行為是事實，2審駁回上訴，維持1審3年原判，邸男因而入獄服刑。

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(中時新聞網)