日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）將於17日轉上櫃掛牌，今（11）日完成初次公開發行（IPO）公開申購承銷抽籤，以每股55元發行。此次公開申購共吸引超過53.89萬筆申購單參與，申購過程凍結約295.84億元，中籤率僅0.29％。

亞洲藏壽司上櫃前公開承銷現增新股7107張，其中5117張以每股45.08元採競價拍賣，於3日完成開標，投標標案共2147筆、合格標單共2056筆、得標價格介於71.39～100元間，得標均價為77.85元，較競拍底標溢價達約72.7％。

由於申購價格低、且投資人期待蜜月行情，使亞洲藏壽司近日股價狂飆，昨（10）日一度飆漲149.73％至325.5元，並因觸及異常波動標準而提前暫停交易。今（11）日以前日均價195.5元開出後續揚，再度飆漲49.59％至292.5元，盤中維持逾27％漲幅。

興櫃市場採議價交易、無漲跌幅限制、僅有熔斷暫停交易機制，並無實際開盤價及收盤價，開盤價以前日均價作為參考基準。以今日均價256.16元計算，抽中1張的潛在獲利達逾20萬元。不過，法人提醒，實際獲利仍須視轉掛牌上櫃當日股價表現而定。

日本Kura Sushi於2014年在台成立子公司「台灣藏壽司」，同年開出在台首店，2016年起展店加速，去年6月更名「亞洲藏壽司」，並於6月28日登錄興櫃交易。目前實收資本額3.78億元，預計17日上櫃後資本額將增至約4.49億元。

亞洲藏壽司受新冠肺炎疫情衝擊、展店初期費用高影響，2020年上半年營運轉虧，每股虧損0.4元。不過，隨著來客數回溫、展店效益顯現，7月自結合併營收創2.23億元新高，月增18.45％、年增14.56％，累計前7月合併營收12.34億元、年增9.53％，續創同期新高。

亞洲藏壽司財務長田村和也表示，因店鋪投資成本較高，營收規模將顯著影響獲利表現，公司在展店初期便認列大部分費用，壓抑短期獲利表現。不過，為確保未來獲利成長空間，將維持積極展店方針，目標每年新展5～10家步調，並持續致力提升獲利表現。

亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示，未來將持續擴大在台服務範圍、加速拓展品牌能見度，預期今年可展店達30家，目標3年內將全台門市拓增至50家以上，並進軍海外插旗中國、東南亞等海外市場，達成長期在亞洲地區達200家店目標。

(時報資訊)