日本氣象廳今天將位在日本南方海域的低壓，升級成熱帶性低氣壓，預估未來24小時內有機會發展為今年第11號颱風「紅霞」。此系統雖有發展空間，但大氣環境對它不利，加上鄰近陸地，就算成颱，強度也不會太強。

中央氣象局今發布大雨特報，台灣地區受鋒面影響，天氣不穩定，午後陣雨或雷雨機會大增；明起鋒面掠過，北部、東北部有陣雨，氣溫明顯轉涼。

位在日本南方海域的熱低壓（97W），已被日本氣象廳鎖定，因距離本州相當接近，基於「料敵從寬」，日方不排除在未來24小時內發布它成為下一個颱風「紅霞」，只是這個紅霞可能很快成為「晚霞」，因環境並不利颱風發展，再增強空間有限。

氣象局表示，此系統將持續向北往日本移動，對台灣毫無影響。台灣颱風論壇指出，這個熱低壓在太平洋高壓導引下，周六（12日）接近日本東部、周日（13日）通過，將為關東一帶帶來大雨及間歇強風。

但也因發展環境稍差，且即將接觸陸地，更進一步發展的機會偏低，是否成為颱風？未來24小時是它最後機會。

(中時新聞網)