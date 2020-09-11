中視、中天綜合台播出全新一季《中餐廳》，走溫暖治癒「慢綜藝」路線，融合異國旅遊、創業等元素，在水天一色的西西里島美景配上巨星坐鎮，口碑甚篤。中國人氣男團「TFBOYS」成員王俊凱，在節目中擔任大堂經理，暖男形象加上高情商的業務能力，連店長黃曉明也讚不絕口。

王俊凱收工後在微博曬出結餘工資51歐元(約台幣1760元)，而店長黃曉明則剩7歐(約台幣240元)，2人結餘相差甚遠，黃曉明說時常要幫忙墊錢，錢在不知不覺中越來越少，一掏口袋就剩7歐元。

負責擔任財務總監的秦海璐因經費捉襟見肘，採買食材時，因大廚林述巍堅持要買較高級品種的檸檬，讓秦海璐忍不住說：「你要求太高了，我們根本沒那個條件，你不能按照國宴的要求準備！」2人甚至陷入冷戰。秦海璐雖是理財新手，但她細心且嚴謹的管錢方式，最後讓團隊達成目標營業額，林述巍態度轉而體諒，大讚秦海璐：「管得非常好，滴水不漏！」

同節目的當紅女演員楊紫，雖是合夥人中唯一不會做菜的成員，但充滿親和力的服務態度加上活潑不做作的性格，讓她成為本季中的一大開心果。她透露在義大利有些水土不服，一直咳嗽，甚至發燒過2次。她認為和拍戲最大的不同是必須在陌生的環境下，重新創造出一段新的關係，但正因如此，大家才能變得更加親近，猶如家人一般。楊紫感性的表示：「能夠在孤單的路上碰上這麼親近的人，是一件非常幸福的事。」受訪時更向鏡頭喊話：「如果有下一季，我還是會去的！」全新一季《中餐廳》在每週日晚間10點中視頻道，中天綜合台則是每週日晚間8點播出。

(中時 )