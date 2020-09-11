美國總統川普(Donald Trump)重申字節跳動15日前須全面出售TikTok在美業務，印度也已查禁，日本執政黨自由民主黨也有國會議政團體「制定規則戰略議員聯盟(ルール形成戦略議員連盟)」表示，近期會向政府提案，對TikTok等中國App嚴格審查。不過字節跳動似乎也有準備，傳未來3年將注資數十億美元，在新加坡成立數據中心，也已向星申請數位銀行執照。

制定規則戰略議員聯盟昨日舉行內部會議，認為有必較檢視用戶資料是否再未獲當事人同意下挪作他用或轉移，並建議日本情報單位應該與各國合作，對中國業者進行調查，以強化監督機制與資訊安全。他們在建言中提到，中國自2017年6月開始實施國家情報法，可以基於國家安全與利益要求個人或組織提供情資，這種情況下，TikTok等App用戶的隱私與資訊安全堪憂。

字節跳動公司代表應邀出席，表示中國政府從未要求提供日本用戶個人資料，今後也不會提供，保護個資是公司優先考量，各國政府的指控並沒有出示相關證據。

制定規則戰略議員聯盟現任會長甘利明、秘書長中山信弘都屬於麻生派(派閥領袖麻生太郎），中山信弘也是現任３名外務大臣政務官(相當於外交部副部長)，外交立場上屬於親美抗中派，他曾向剛因病去職的安倍晉三建議成立國家經濟會議，統合經濟、外交、國安，由該會議制定統一的戰略來對抗中國。

有外媒引述消息人士說法，字節跳動在新加坡除數據中心和TikTok外，也會經營辦公軟體Lark。目前該公司在新加坡已有約400名員工，徵才網站顯示他們另開出200多個職缺，領域包括財務、電子商務、資安維護等。

分析家指出，東南亞智慧型手機市場成長迅猛，6.5億人口也是潛在龐大市場，此處業務曾長對失去美國、印度市場的字節跳動而言非常重要。

(中時新聞網)