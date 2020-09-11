台南市左鎮區「光榮實驗小學」11日舉行揭牌儀式。（台南市教育局提供／劉秀芬台南傳真）

全國唯一的化石園區學校，台南市左鎮區「光榮實驗小學」，11日由副市長許育典、教育局局長鄭新輝進行揭牌，揭牌典禮現場由學生演奏展現小提琴學習成果，以柯南主題曲象徵學校的自然探索理念。

許育典表示，教育局持續推動實驗教育，促進教育的創新與多元發展，提供學生適性發展及提供家長教育的選擇權，展現市府打造創新、彈性與高品質學校教育之用心。

台南市原有仁德區虎山實小等7所實驗小學，此學年度起光榮國小加入實驗小學行列，是全國唯一的化石園區學校，學校與博物館能資源共享，以豐富的資源翻轉偏鄉教育，建構獨特學校課程。

鄭新輝說明，光榮國小屬於偏遠地區學校，校長蔡坤良在任期滿8年後，爭取連任續留偏鄉，並且透過學校教師形成共識，自發性提出實驗教育理念、建構實驗課程、進行教學對話，轉型成為實驗學校，實踐「教育可以不一樣」的理念，更有機會成就每一個孩子。

光榮實驗小學為一所「校館合一」山林博物館小學，學校、自然史教育館和菜寮化石館共構為化石園區，長期為合作夥伴關係，早期校長身兼博物館館長職務，進行許多科學教育推廣活動，奠定園區良好發展模式。

於此基礎，光榮國小轉型為實驗小學，以「School of the Future-未來學校、跨域、探索與創造」為發展主軸，積極營造「博物館即學校，學校即博物館」獨一無二的特色，透過自然、人文、戶外及嶄新的公民素養4主軸跨域探索課程，實踐學習的樂趣與夢想。

鄭新輝提到，2019學年度有4所實驗學校計畫期滿，全數提出續辦申請，包含發展海洋教育與藝文的光復實小，扎根西拉雅文化及山林教育的口埤實小，混齡、綠能及科普美學的文和實小，致力Eco School生態學校的虎山實小。

4所申請續辦學校都受市府評鑑通過，透過公辦公營實驗教育，鼓勵學校持續推動特色教育理念，解構與鬆綁教育體制並創新課程，為學生打造最佳的學習環境，同時也希望帶動更多相同理念的學校一起加入。

(中時 )