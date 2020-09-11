桃園勞檢處11日至協明化工股份有限公司辦理現場訪視暨舉辦高階主管職安衛自主管理座談，因該公司在桃園設有化學倉儲，期許藉由面對面座談，能與業者建立良好聯繫管道，督促高階主管對危害性化學品管理之落實，加強其防災決心。雙方針對化學品及相關製程安全管理議題提出討論，並藉勞檢處職安衛管理專長協助進行職安衛診斷、風險辨識及問題改善，共同提升職業安全衛生專業知能及管理績效。

勞檢處同時說明，雇主應落實危害性化學品管理，為避免發生事故，事業單位應特別對人體健康危害較高或具火災爆炸風險之化學品，就下列事項確實做好安全管理：

（1）避免加熱、摩擦、衝擊危險物，且應遠離發火源。

（2）確認所使用物質的危險性及製程危險，採取必要措施。

（3）對所使用之原物料及反應產物，要評估危害及反應特性。

（4）存放區域中使用不可燃地板，並確實採取通風換氣。

（5）使用防火牆。

（6）落實危害通識，備有標示、安全資料表及實施教育訓練。

另外勞檢處處長李賢祥呼籲，對於製造、處置或使用危害性化學品之事業單位應依職業安全衛生法令規定辦理，落實動火管理、緊急應變等事項，以確保工作場所安全。勞檢處未來也將針對相關事業單位不定期派員實施監督輔導檢查。

(工商 )