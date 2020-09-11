近年來我國家族企業面臨世代交棒與產業轉型的關鍵時刻。為協助家族企業借重資本市場籌資功能，加速產業轉型與接班傳承，資誠（PwC）聯合會計師事務所與櫃買中心共同舉辦「2020家族企業永續新趨勢」論壇。

資誠（PwC）聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏致詞時表示，資本市場為引領台灣經濟發展的原動力，我國家族企業發展穩健、甚至有不少是隱形冠軍，為台灣經濟打下良好基石，但近年來國際政經局勢不確定性上升，加上內部傳承的壓力，家族企業面臨雙重挑戰，必須重新審視傳承與轉型的策略。

舉例而言，當今台灣家族企業內部有企業接班規劃不足、發展動能有限且決策核心僵化、內部資源有限等缺陷。對外有國內市場飽和且國際保護主義興起、產業進入成熟期，利潤轉為薄利型態，企業必須因應新商業模式及生態系崛起等挑戰。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，透過建立家族與企業間的防火牆，透過具法律效力的家族運作規則，專業化治理家族與企業，而家族企業透過資本市場運作，可強化公司治理，保持企業競爭力，達成永續經營目標。

普華國際財務顧問公司董事長游明德認為，在變動的環境中，「併購」為企業成長關鍵策略之一，台灣企業在浪濤變局中，應思考靈活運用併購截長補短掌舵佈局，形塑企業競爭力，適時引入外部奧援，點燃跨界轉型，為企業帶來更大的成長動能與競爭力。

(工商 )