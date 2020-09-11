八大綜合台《世界第一等》日前前往蘭嶼，主持人唐振剛抵達當地後，立刻被熱情的居民招待吃檳榔，秒變身成「紅唇族」，甚至更無預警被告知要入境隨俗挑戰丁字褲！唐振剛坦言，這突如其來的任務令他很驚嚇，還不忘搞笑表示：「最擔心的是那條布包不住啊！」

《世界第一等》企劃離島之美，帶領觀眾深度探訪蘭嶼人文風情。曾享譽國際舞台，讓世界看見蘭嶼，當地著名的「小飛魚文化展演隊」，唐振剛首次挑戰穿上丁字褲與他們一起跳民族舞蹈。在老師的協助過程中，唐振剛顯得驚慌失措，先是小心詢問：「你幫我穿，是我要正面對你，還是背對？」害怕走光的他，頻頻擔心「包不住」，光穿丁字褲到入鏡就花了半小時，因為丁字褲很鬆，很擔心跳舞跳到一半會不小心走光，唐振剛便要求綁緊一點，「綁緊後安心多了，但因為勒很緊，那個瞬間也蠻不舒服的。」最後挑戰丁字褲成功，他逗趣表示：「勇士不好當，最慶幸的是，我的屁屁有洗乾淨。」

另外，島上居民為了歡迎唐振剛，特別準備了「檳榔」象徵蘭嶼人的熱情，只見唐振剛嚼食檳榔後，還搞笑學對方如何帥氣的吐檳榔汁，殊不知過了2分鐘後，他便一臉猙獰大聲喊：「好澀、好熱，眼睛起霧了，我完全感受到蘭嶼人的熱情了。」

(中時 )