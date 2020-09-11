【現場直播】行政院長蘇貞昌媒體聯訪｜2020.09.11

行政院長蘇貞昌11日下午出席金鼎獎頒獎典禮，受訪時再度談及丁允恭事件，表示並不清楚女方向陳菊反映丁允恭行徑，「不過，丁允恭做錯事就要負責，就要面對，確實是可惜了他擁有的才華，但也因為他做錯了事，向社會認錯道歉，這都是應該的，也不能護短。」

對於最近中共對台動作頻頻，媒體問及，早上與總統召開的國家安全會報，是否有討論到共機？蘇貞昌表示，早上的國家安全會報討論國家安全防護，著重的是長期的、制度性的建立，並不是針對最近的共機繞台的事。

不過，蘇貞昌也認為，當全世界許多國家都在抨擊中國種種作為，「含有統戰意味的論壇，國民黨卻還是要派人去，這種時候還被中國方面做成是求和，實在是非常的不值得。國家有法律跟政策，希望要做這種行動的人要好好思考，思考評量是否值得。」

對於中國製口罩冒充MIT，蘇貞昌再度回應，政府為保護國人健康，及維護國家口罩國家隊的榮譽，「我們不但要在海關嚴守，如有冒用，不但立刻沒入銷毀，並且重罰，移送法辦。同時，對於相關任何進口的口罩，一定溯源追查流向，絕不容有人冒以台灣製的優良產品，騙取巨額利益。」

蘇貞昌表示，已經指示所有部會，該防守的防守，該依法辦理的依法辦理，該追查的追查，所以希望不要以身試法，希望國人也共同注意，不要讓有這種惡劣的廠商有存在的餘地。

對於國民黨仍有意推動食安公投，蘇貞昌表示，在還沒有國際標準的時候，國民黨就進口含有萊克多巴胺的美國牛肉，迄今已經八年，並沒有發生任何病況，「但政府依據國際標準、科學的證據，要就牛肉、豬肉進口做有效的管理，並且明白的標示，國民黨卻一反過去，還要為反對而反對，我們覺得國人可以評評理。」

蘇貞昌表示，政府絕對會維護國人的健康，會明白的標示，「也請國人能夠知道，台灣是以外貿導向，我們要把自己的各方面跟世界貿易往來，我們就也不能自外於國際貿易的規則。我們也不能讓台灣一直走不出去，會被國際限制，這樣就沒有辦法拼經濟、做國際貿易。」

對於好萊塢男星喬瑟夫．高登李維在臉書釋出的兩分多鐘台灣影片「Lost in Taiwan」，蘇貞昌表示，台灣由於防疫成功，讓世界看見，而且當全世界近三千萬人確診，近百萬人死亡的時刻，台灣人確實讓國際很羨慕，「藉這個世界注目台灣的此時此刻，讓台灣做的好的地方，讓世界更看見，世界會更認識到作為國際一員的台灣，在世界存在的重要，也讓台灣有更多的國際空間。」

(中時 )