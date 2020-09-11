刑事局偵查第一大隊年初接獲檢舉，指綽號「娜娜」等人，以VR Bank美國數字(虛擬)貨幣銀行(簡稱VR Bank)台灣區的總監、投資顧問名義，利用高額推薦獎金為由，以上線介紹下線方式拉人投資，檢警偵辦後，將擔任總監的45歲許姓女子等4嫌拘捕到案，另陸續通知其他14嫌到案說明，初估該集團從去年7月迄今，共吸金2000多萬元。

警方調查，許女是管樂演奏家，她去年被上游招攬加入後，因一開始確實有獲利而逐漸發展下線，並成為總監層級。

該集團鼓吹會員，將名下持有的比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣，轉入VR Bank設計的APP平台內，每日存幣升息，保證每個月可獲得9％至15％的美金利息，並以LINE創設「台灣VR Bank」群組，吸引會員加入，進行投資詐騙及違法吸金。刑事局遂與北市松山分局等單位共組專案小組，報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦。

警方經長期跟監蒐證，將許女等4嫌拘捕到案，當場查扣VR Bank宣傳品、手機10支、金融存摺31本、記帳單、筆記本、市值約1萬7000元台幣的泰達幣567顆等贓證物；另陸續通知黃姓女子等14人到案說明。全案訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。

(中時 )