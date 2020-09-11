位在日本沖繩石垣島西南方的竹富島，8日有民眾發現一架無人靶機擱淺在海岸邊，機體上有著「MQM-107E」字樣，並還寫上中文字「左」跟「右」，讓當地民眾很困惑到底從何而來？據日媒報導，地方政府表示，他們日前接到一通從台灣來的電話，稱這架無人靶機應該是他們的，詳細狀況目前還在跟對方確認中。

日本媒體《朝日新聞》報導，竹富島地方政府表示，竹富島海岸8日出現一台無人靶機，這架無人靶機機體為橘色，全長5、6公尺，機體上標示「MQM-107E」，並寫著「左」跟「右」，雖然還寫著其他的中文字，但不是日本常用的漢字。詢問沖繩防衛局，得到回答可能是美軍使用的無人靶機，但美軍否認。

就在眾人一頭霧水之際，竹富島地方政府再度表示，10日有個自稱是和這架無人靶機有關的台灣男人打來的電話，稱可能是他們的。竹富島地方政府認為這架無人靶機或許為台灣民間企業所有，目前也持續和該名男子聯繫，討論後續的處理事宜。

據《TVBS》新聞台報導，這款「MQM-107E」無人靶機疑似為國軍所有，對此，國防部表示，還在確認中。

(中時新聞網)