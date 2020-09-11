公視《音樂萬萬歲4》本周日(13日)迎來節目史上最多人來賓的一集，「喔！大樂團Oldaband」率領26位團員到節目開唱，光良、岑寧兒(yoyo)、莊鵑瑛(小球)在不同時期受到他們的「感召」也成為團員之一，今天大家拋開個人身分，換上團服一起FUN4玩音樂。

成立於2015年的「喔！大樂團 Oldaband」由一群流行音樂幕前幕後工作者組成的樂團，卸下職業樂手、合音、舞者等…身份，回到最純粹的狀態，拋開框架，痛快玩音樂。樂團成軍到現在已有170位成員，這次為了《音樂萬萬歲4》的演出就來了26位(含三位歌手)，成為節目最多來賓的一集。節目一開場大夥以熱鬧的〈讓自己High〉炒熱氣氛，主持人馬世芳看著這些天王天后御用的樂手說「如果你們聚在一起開演唱會，那台灣所有的歌星都不用唱了」可見他們在台灣音樂圈的重要性。

光良說當初知道Oldaband是因為一次演出跟團長阿蓬（鄒謦蓬）聊到他想成立該樂團的想法，「團體都需要形象照，剛好我公司有美術，看他們滿可憐的，就請他們來公司拍照」阿蓬聽了又好氣又好笑的表示：「謝謝光良哥，謝謝光良老師！」玩笑之餘，光良也表示自己非常欣賞他們對音樂的熱忱，自己加入後也做了以前沒嘗試過的演出，更語出驚人表示「以前那些我都唱膩了。」

今年初發行新專輯《絕類》的光良，從音樂到MV拍攝都做了大膽的嘗試，專輯裡一首〈里程．旅程〉獨特怪節奏編曲更是讓製作人黃韻玲潸然淚下。這次在《音樂萬萬歲4》演唱陶喆的〈找自己〉，與Oldaband演出後，光良開心的說：「我覺得我剛剛好像不是我，放的很開。」而小球則與團員一起演唱徐若瑄的〈不敗的戀人〉，超俏皮排舞，就像個少女團體。

岑寧兒則說自己在Oldaband第一次表演時就有去看，可是元老級粉絲。之後岑寧兒也在與Oldaband的一場演出中首次在台上跳舞，還加唱Rap，完全不是平常自己演出的樣子，更說「只有跟他們一起才看得到不一樣的岑寧兒！」節目中也呈現重新編曲的張國榮名曲〈我〉。

除了演唱好歌，Oldaband也大爆做為歌手合音與樂手的料，有人忘詞，有人走音，舞台上的狀況千奇百怪，而唱合聲必須要跟著歌手走，「歌手唱錯，要馬上配合他，跟他唱一樣的，將錯就錯。」阿蓬更說自己「有時候自己忘記合音，就把現場當KTV，直接跟歌手唱一樣的。」為了感謝主持人馬世芳這麼詳細的介紹Oldaband，團員們致贈馬世芳第五屆Oldaband的團服，馬世芳興奮得換上，與大家成為一個群體。

(中時 )