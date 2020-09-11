楊鎮浯縣長今天簽署開打，在金門建構公衛與預防醫學的拼圖上，貼上象徵里程碑的重要一塊。（李金生攝）

國家衛生研究院董事長林奏延教授（左二）、台灣兒童感染症醫學會理事長暨台大醫院小兒部李秉穎教授（右二）與台中榮總兒童醫學部兒童感染科陳伯彥主任（左一）3人跨海見證。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，期待這項擴大疫苗施打對象，可鏈接建構更完整的防護網，讓長者的健康更有保障，也要透過公費施打的運作模式，來減輕鄉親的負擔。（李金生攝）

設籍金門縣65歲至74歲長者全面免費接種新型13價肺炎鏈球菌疫苗（自費3300元），今（11）日由楊鎮浯縣長簽署開打，國家衛生研究院董事長林奏延教授、台灣兒童感染症醫學會理事長暨台大醫院小兒部李秉穎教授與台中榮總兒童醫學部兒童感染科陳伯彥主任3人跨海見證，在金門建構公衛與預防醫學的拼圖上，貼上象徵里程碑的重要一塊。

這也是金門繼今年初在全國各縣市中，率先推出50歲以上至64歲的糖尿病患者及高風險群，均可免費施打13價肺炎鏈球菌結合型疫苗之後，再擴大接種對象至65歲至74歲長者（未曾接新型13價肺炎鏈球菌疫苗者），往健康島、幸福島目標再邁出一大步。

接種地點為衛生福利部金門醫院（(含烈嶼院區）、 金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所、陳水湖診所、新超群診所、吾家診所、 安仁家醫科內科診所和禾心診所。攜帶證件：身分證＋健保卡。

楊鎮浯縣長強調，肺炎在國人和金門縣的10大死因中均排名第3，肺炎鏈球菌常侵犯65歲以上長者，易引發敗血症、腦膜炎及肺炎等嚴重疾病，期待這項擴大疫苗施打對象，可鏈接建構更完整的防護網，讓長者的健康更有保障，不但做到「全年施打、不分季節」，也要透過公費施打的運作模式，來減輕鄉親的負擔。

前衛福部長林奏延也指出，預防接種是效果最好、成本最低的投資，近70年來由於預防接種的普及，很多嚴重的傳染病已獲控制，甚至於停滯，臺灣的兒童疫苗執行成效在世界首屈一指，以國病B型肝炎為例，自1984年起全面為2個月大的嬰兒接種疫苗之後，B型肝炎的帶原率從70％降至不到1％，與B型肝炎相關的感染也獲得很大的控制。

林奏延並說明，肺炎的易發年齡是5歲以下的兒童和65歲以上的長者、還有一些高危險群的患者，包括糖尿病、心血管疾病與慢性腎臟病在內，台灣自2013年起對5歲以下的幼兒全面接種新型13價肺炎鏈球菌疫苗之後，近年來未見相關的嚴重疾病，且已經減少8成以上，成效非常顯著，金門縣長今天超前部署，讓鄉親有這樣的福利，真的很有福氣，希望在不久的將來，全台的長者也都能得到疫苗同樣的保護。

相關資訊可上金門縣衛生局網站查詢，或電洽330697轉609或616＞莊小姐。諮詢專線﹕330751。

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