百聿數碼、天予電影共同製作原創影集《華燈初上》，11日舉行開鏡記者會，劇中日式酒店老闆娘林心如、楊謹華率領旗下小姐們謝欣穎、劉品言、郭雪芙、江宜蓉出席，一字排開林心如搞笑問大夥「如果是這些小姐，大家會來嗎？」聊到先前為戲去日式酒店實習，林心如竟然一下就醉倒，她急說「那天太早起，太累了」，劉品言也笑說「還有客人跟郭雪芙要簽名」。

《華燈初上》，以1988年台灣林森北路「條通文化」為背景，「條通」在日文裡是「巷子」的意思，在這裡上班的小姐，不以脫衣、帶出場的方式服務客人，察言觀色是基本的技能。巧的是，劇中演員楊謹華、謝欣穎、謝瓊煖入圍今年金鐘，總製作人林心如立刻老闆娘上身說「希望26日（電視金鐘獎頒獎典禮）先鍍金，讓我們風風彩彩開店」。

談起選角過程，林心如和楊謹華合作《男孩》後立刻邀請她，感謝她義氣相挺，而劉品言、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉都是首度合作，此外邀來謝瓊煖演出店裡年資、年齡最大的前輩，被戲稱為「老」小姐，林心如期待說「好像沒看過瓊煖姐妖嬌一面」。而男主角找來楊祐寧，被問到是否找老公霍建華演出？她語帶保留「不知道欸，看他賞不賞臉」，林心如更說到有許多「豪華客串」，「拉盡老臉去拜託，能找我都找了」。楊謹華則讚《華燈》定裝講究，「一般拍戲20幾套，這部一個人50幾套起跳」。

林心如、楊謹華劇中是好姐妹，同為日式酒店老闆娘，林心如飾演衣食無缺、卻叛逆堅韌的「羅雨儂」，楊謹華飾演成長困苦、閱覽群書的「蘇慶儀」，旗下小姐，郭雪芙飾演王愛蓮（Aiko）是拜金大學生，店內最年輕的小姐；謝欣穎飾演黃百合（Yuri），是話最少、臉最臭的一個；劉品言飾演的李淑華（Hana）雖資淺，有著傲人豐滿的身材，總是笑得花枝亂綻；江宜蓉飾演林雅文（雅雅），是店內會計小姐。

林心如繼《16個夏天》後再與金鐘製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲聯手，耗時4年籌備劇本，斥資2.5億打造數千萬實景搭設拍攝，全力還原80年代末林森北路歌舞昇平的歡場榮景。《華燈初上》每8集為一個章節段落，將拍攝3季，全長共24集，由知名電影導演連奕琦執導，以懸疑推理包裝「酒場人性」，將與世新大學全媒體中心產學合作動畫製作。

(中時 )