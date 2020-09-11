美網第3種子小威廉絲(Serena Williams)在女單準決賽落馬，只差1盤就可以搶進決賽，向大坂直美復仇了。第24座大滿貫金盃始終在眼前又拿不下來，小威賽後表示：「顯然這令人失望，同時我也盡了全力。有時候我自認可以打得更好，今天我感覺已經很拚了。」

小威說：「我開頭很強勢，然後她持續奮戰愈打愈好。或許我油門踩太急了。」白俄羅斯女將艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)首盤1比6遭小威痛宰，但她第2盤開始調整打法，居然連續兩盤6比3壓過小威。「她開始擋回那些她原本打不到的球。」

進入決勝盤之後，小威還一度要求暫停5分鐘，讓防護員重新包紮她的左腳踝。「我跑去追球的時候踩到，那是很長的一回合，只是伸展過度。如此而已，這絲毫沒有影響我後來的比賽。」

小威肯定艾薩蘭卡的勇猛，不願把傷勢當成理由，這次她承認用全力也打不贏對手。既然小威沒有受傷，她也表示可能會參加接下來的法國公開賽。艾薩蘭卡生涯前10次在大滿貫對上小威全敗，這次的勝利顯示一如外界預測，小威雖有爭冠實力但已大不如前。

(中時新聞網)