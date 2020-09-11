隨著美股期貨走高，以及東京都降低疫情警示等級，日經午後續走高，包括東證一部，兩者皆來到9月3日以來一周多的高點。

周五日經225指數收漲171.02點或+0.74%，為23406.49點。東證一部指數收漲11.78點或+0.72%，為1636.64點。日經225本周收漲201.06點或+0.87%。

日經在早盤低開，相對疲弱，因為隔夜的美股指數齊下墜。然隨著美股指期的強勢，部分個股開始彌補損失。迷你標普500期貨漲0.79%，那指期漲0.9%。

東京都知事在周四稍晚宣布，東京地區解除自七月以來的紅色警示等級。東京地區周四新報276名確診者。

航運股為表現最好的分類指數，收漲3.16%。明治海運(Meiji Shipping)漲6%，收報353日圓，商船三井收漲3.65%，報2384日圓。

市場亦關注下周重要事件，包括下周一的自民黨黨魁選舉，將決定下任首相，以及下周四美聯準會及日本央行的政策會議。

(時報資訊)