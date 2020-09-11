儘管美國對華為的禁令即將在下周9月15日生效，但華為依舊在東莞松山湖展開為期3天的開發者大會，自家第二代作業系統HarmonyOS 2.0(鴻蒙)正式亮相，華為消費者業務CEO余承東表示，「沒有人能夠熄滅滿天星光」，每一位開發者都是華為要匯聚的星星之火。

華為在大會的主題演講中，帶來了HarmonyOS 2.0、EMUI 11、HMS、HUAWEI HiLink、HUAWEI Research等一系列創新發佈，這些技術、工具和平台將使全球開發者及合作夥伴，為使用者打造更出色的產品體驗。此外，還有HUAWEI MateBook X、HUAWEI MateBook 14、HUAWEI WATCH GT 2 Pro、HUAWEI WATCH FIT、HUAWEI FreeBuds Pro、HUAWEI FreeLace Pro六款全場景新品在大會亮相。

華為消費者業務CEO余承東表示，華為在生態建設方面取得的突破性發展，離不開全球開發者和合作夥伴的大力支持，在本次開發者大會上，華為將全面開放核心技術、軟硬體能力，與開發者們共同驅動全場景智慧生態的蓬勃發展，「沒有人能夠熄滅滿天星光」，每一位開發者，都是華為要匯聚的星星之火。

由於美中衝突近兩年來持續加劇，華為在去年就端出自家首款作業系統HarmonyOS(鴻蒙)，本次開發者大會中，華為HarmonyOS 2.0正式亮相，帶來了分佈式軟體架構、分佈式數據管理、分佈式安全等分佈式能力的全面升級，同時發佈了自我調整的UX框架，讓開發者能夠快速觸及千萬級新設備和用戶。

另外，華為也發佈全新發佈的EMUI 11搭載了HarmonyOS核心的分佈式技術，不再只局限於手機之間的交互，還能實現與運行HarmonyOS的IoT設備的互動，給使用者帶來極速配網、極簡互動和服務直達等耳目一新的全場景體驗，如手機調用大屏攝像頭進行暢連視訊通話、手機與搭載HarmonyOS的智慧家居設備通過碰一碰無感聯網，家電從無螢幕變有螢幕等。

(時報資訊)