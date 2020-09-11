台南市11日發生一起千萬跑車與機車對撞事故！蘇姓男子駕駛價值1530萬元的麥拉倫超跑，沿西門路準備左轉樹林街口時，疑因沒有禮讓對向直行的機車，在路口中央發生碰撞，造成跑車右前車頭鈑金凹陷，鄧姓機車騎士也受傷送醫，幸好並無大礙。
上午11點左右，39歲的蘇姓男子，駕駛麥拉倫超跑在新光三越台南新天地前的西門路，正準備左轉樹林街時，疑因對向內側車道遭大型交通車屏蔽，沒看見外側車道的鄧姓機車騎士，因此並未禮讓對向直行機車，雙方進而發生碰撞。
鄧姓騎士摔車後，因身體有部分擦挫傷，救護車趕抵現場將他送醫，還好檢查後並無大礙。儘管蘇男安然無恙，但超跑車頭卻被撞凹一個洞，修車費用將十分昂貴。
這起事故吸發周邊民眾熱烈圍觀，大家都擔心機車騎士需負擔超跑龐大的維修費用，但肇事責任仍待警方進一步釐清。
警方表示，雙方都沒有酒精反應，但肇事責任需調閱監視器及雙方說法後才能判定；如果蘇男未依規定禮讓直行車，可能違反交通處罰條例第48條規定，將處600元罰緩。
(中時 )
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