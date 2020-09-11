「靈魂女聲」9m88今年入圍金曲「最佳新人獎」。（台視提供）

《第31屆金曲獎頒獎典禮》即將於10月3日隆重登場，「核彈級嘻哈歌手」ØZI及「靈魂女聲」9m88將聯袂為金曲帶來耳目一新的表演。兩人之前曾經合作過，已培養出不少默契，這次再度攜手合作，ØZI表示：「目前我們一起開會討論了一下概念，這週開始會密集的排演，令人期待。而且我跟『88』默契配合的也很不錯，相信這次會給大家帶來更有趣的演出。」9m88笑著說：「每次和ØZI演出都很安心，相信這次一定也會很好玩！許多沒有看過我現場的觀眾，希望能給我一個機會，欣賞我的現場演出。」兩人音樂風格充滿靈魂，當嘻哈對上爵士，對撞出的火花令人期待。

ØZI去年拿下「最佳新人獎」，魅力席捲整場，9m88也在今年入圍「最佳新人獎」，專輯《平庸之上》中的歌曲〈最高品質靜悄悄〉也入圍「年度歌曲」及「最佳單曲製作人獎」，兩人台風迷人、實力非凡。9m88除了入圍還要上台表演，她也透露內心想法：「當然會緊張，但興奮的感覺還是大於緊張。我有種一切都水到渠成的感覺，如果是早些年的我，對於必須上到金曲舞台，我一定會非常焦慮。」而ØZI則透露：「跟去年比起來輕鬆很多，因為88跟我私底下也是不錯的朋友，跟朋友一起工作，心情都滿好、滿輕鬆的。」兩人在接到主辦單位邀約後已經開始進行密切的溝通，至於表演細節，ØZI俏皮地表示：「金曲獎那天請大家準時收看就會知道囉！」9m88也說：「慢慢進行當中，敬請期待！」

今年金曲31也提供「多視角」服務，民眾可以線上觀看不同視角的頒獎典禮；包括「星光大道及頒獎典禮Live直播」、「星光大道及頒獎典禮Live節目-手語服務」、「星光大道紅毯區」、「星光大道主持人訪問區」、「星光大道媒體訪問區」以及「頒獎典禮得獎感言區」，讓民眾能一手掌握典禮最新動態與得獎消息。《第31屆流行音樂金曲獎頒獎典禮》將於10月3日（星期六）晚間7時在臺北流行音樂中心表演廳舉行；5點開始將由臺灣電視公司直播「星光大道」，一年一度的流行音樂盛典，精彩可期。

(中時 )