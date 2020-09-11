女星王晴曾演出過《世間情》、《甘味人生》等八點檔，姣好臉蛋、火辣身材被網友封為「本土劇林志玲」，近期還跨足唱片圈，發行首張微寫真EP《小小》銷量驚人。鮮少提到家務事的她，最近自爆金城車站外的一排房子都是她家族所有。

根據《三立新聞網》報導，王晴表示金門金城車站外面的第一排房子有三間店面，每間都有七層樓的高度，下面三層都可以做生意，曾經開過水果行、牛排館、小吃店，有許多阿兵哥喜歡光顧，生意相當不錯，現在已轉租給便利商店。

不只如此，王晴位於金門的家曾是當地最高、最早有電梯的房子，雖然後來爺爺經商失敗、負債高達千萬，都沒有賣掉該間房子，因為是「起家厝」。

王晴雖然貴為地主千金，但是考進大學後幾乎沒跟家裡拿錢，半工半讀負擔生活開銷和學費，遠到台北擔任平面模特兒打拚，因緣際會踏入演藝圈當藝人，今年終於圓歌手夢，發行第一張EP《小小》，由於反應熱烈，她還寬衣解帶、拍攝性感辣照回饋給歌迷，但未來要出版性感寫真集的話，尺度還是要再想想。

(中時新聞網)