北京經濟技術開發區管委會常務副主任、北京市高級別自動駕駛示範區建設工作專班負責人孔磊11日表示，北京將建設全球首個高級別自動駕駛示範區。

大陸央視報導，孔磊表示，北京市擬在前期領先的工作基礎上，瞄準L4級以上高級別自動駕駛車輛規模化運行，統籌「車、路、雲、網、圖」等各類優質要素資源，規劃建設高級別自動駕駛示範區。

經過充分考慮，北京市先期選擇在產業基礎較好、創新資源集聚、管理體制靈活的經濟技術開發區先行推進。採取「小步快走、迭代完善」的方式，以3~6個月為一個迭代周期，不斷修正完善後續建設方式和內容，逐步識別出車路雲之間的最佳配置關係，按照1.0階段（試驗環境搭建）、2.0階段（小規模部署）、3.0階段（規模部署和場景拓展）、4.0階段（推廣和場景優化）的步驟層層推進，形成成熟模式後將逐步向北京市其他區域複製推廣。

目前，北京市已開展1.0階段建設，部署10公里城市道路、10公里高速公路和1個AVP停車場的智能化基礎設施，形成車、路、雲等各類交通要素和交通基礎設施互聯的大型工程開放試驗平台，將車、路、雲的物理層、信息層、應用層連為一體，探索通過路側信息提供，參與車輛決策控制，今年年底前基本建成並同步開展2.0階段建設。

自2018年，北京市自動駕駛測試管理聯席工作小組向百度發放了北京自動駕駛首批牌照以來，北京陸續公布相關政策規範自動駕駛。去年9月，北京市交通委員會、北京市公安局公安交通管理局、北京市經濟和信息化局印發「北京市自動駕駛車輛測試道路要求（試行）」的通知。根據通知，測試道路需選擇在北京市內五環（不含）外的區域道路，且須滿足「中華人民共和國道路交通安全法」等相關法律規定要求。

(工商 )