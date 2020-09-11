大陸股市上揚，上證指數11日收升25點，終止二連跌。兩市成交合計縮減近22％至人民幣（下同）6,845億元。總結本周，滬指累計跌2.83％，連跌兩周，累計挫143點或4.21％。

上證指數11日開盤跌9點，午後升幅擴大，全日收市報3,260點，升25點或0.79％。最高見3,262點，升27點或0.86％；低見3,220點，跌14點或0.44％，成交2,548.45億元。

深指亦震盪走高，全日收市報12,942點，升200點或1.57％，最高見12,952點，升209點或1.65％；低見12,702點，跌40點或0.32％，成交4,296.98億元。

滬深300指數報4,627點，升45點或0.99％；創業板指數報2,536點，升53點或2.16％。

各類股幾乎全線走揚，鋼鐵股升逾2％；石油、化工、電力、房地產、水泥股升逾1％；有色金屬股走穩；煤炭、金融股偏弱。

(工商 )