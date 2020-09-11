家住竹南鎮的龔姓老翁，因患有失智症，日前獨自騎車外出到龍鳳漁港與友人閑聚，離開時卻忘了如何回家，竟就一路騎到頭份珊珠湖，龔子不見父親，緊急拜託縣議員張佳玲協助，會同竹南分局警方沿路調閱監視器追蹤，一路追查10公里後，終於找到老翁平安送回家。

日前，年近8旬並患有失智症的龔姓老翁，獨自騎機車外出後失去聯繫，龔子焦急請求縣議員張佳玲協助，張佳玲先陪龔子在住家附近尋找未果下，再一起到竹南警分局中港海口所報案。

值班警員段富豪立即調閱龔某住家周邊監視器，發現老翁騎車行經造橋、談文後往頭份市珊珠湖方向移動，警方掌握老翁行經路線後，由副所長張詠浚、警員曾鈺庭趕往老翁最後位置，終於尋獲失蹤老翁。

據翁姓老翁表示，他早上騎機車前往龍鳳漁港找朋友聊天，中午欲返家休息卻忘記返家路線，才騎機車亂逛，幸好龔姓老翁身體無恙，警方將他帶返所後由家屬帶回。

(中時 )