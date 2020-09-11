新冠肺炎肆虐全球，東南亞也不例外，一名46歲的孫姓台籍婦人於4月時在新加坡因與商場保全起衝突，竟然在未戴口罩之下惡意對他打噴嚏，她已於6月時認罪，並於10日判決處11周監禁。

據《海峽時報》報導，新加坡規定百貨公司保全必須確保消費者的個資得以追蹤，並確保他們在進入商場前戴口罩。而4月12日時，長期居住在新加坡的孫祖仁（Sun Szu-Yen，音譯）在填好個人資料並準備進入愛雍烏節購物中心前，因未戴上口罩而遭保全提醒，但孫姓婦人只用絲巾遮住口鼻，仍被保全擋下並再次善意提醒，但仍不讓她通行。

隨後，孫姓婦人就直接對保全打噴嚏，對保全嗆「你搞好了沒？我早好了」，並從背包中拿出護照稱「I am China! I am Taiwan!」，隨後將用筆將先前填好的個資刪除，剛被噴嚏噴臉的保全隨即阻止，反遭孫姓婦人嗆聲「閉嘴」、「做好你的工作」。

但孫姓婦人的舉止皆已被監視攝影機記錄下來，她也因騷擾他人和其魯莽行為危害他人生命安危罪名被逮，並於6月30日在庭上認罪。而在她認罪最後，法官要求她在監禁期間接受強制性治療，不過孫姓婦人並未發現有任何心理上疾病。

(中時新聞網)