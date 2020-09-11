旅遊業者山富（2743）受惠暑期國旅需求暢旺，2020年8月合併營收持續回升、站上近5月高點。因應時序步入秋季，山富因應後疫情時代市場需求，主打深度體驗的慢遊國旅精緻行程，預期可望推升整體營運成長動能。

山富公布8月自結合併營收3565.4萬元，雖因邊境管制禁令衝擊，較去年同期3.78億元驟減90.58％，但在暑期國旅需求帶動下，較7月2816.2萬元成長26.6％，站上近5月高點。累計前8月合併營收8.15億元，較去年同期34.4億元減少76.29％。

山富表示，受惠國內疫情趨緩、暑期旺季到來，國旅需求大爆發，使公司營收逐月回升。面對後疫情時代國旅成為經營重點，公司透過獨特的旅遊規畫，希望藉由打造不同的台灣旅遊新體驗，帶動營運持續回溫。

隨著時序進入秋季，且今年中秋節及雙十國慶，連2周分別有4天及3天連假，國人開始提前計畫長天期旅遊行程。山富認為，相較於暑期假日適合呼朋引伴、暢玩水上運動及煙火秀等，秋季氣候轉趨涼爽舒適，適合改變節奏、走深度慢活旅遊路線。

山富表示，公司以專業國外行程規畫為基礎，將國旅以團體遊形式精心包裝，將一般3天2夜的旅遊時間，拉長至4天3夜甚至更長天數，並提供自由行無法遊覽的行程，以慢遊精緻國旅行程訴求深度體驗，搶攻國旅市場商機。

山富認為，花東為秋冬旅遊首選，藉由遊覽車包團可免去自行開車勞累，山富提供深入每個景點的精緻國旅行程，完整介紹在地風土民情，可細細體驗在地生活。針對喜好自由型客戶，山富也推出以飯店為定點的嚴選3天2夜、2天1夜套裝行程因應。

因應後疫情時代的國旅需求，山富積極調整策略應戰，透過提供慢遊精緻國旅形成，帶動散客及企業團客訂單陸續湧進，目前團客接單狀況熱絡。預期透過提供長天數國旅精緻行程搶攻市場需求，可望推升整體營運成長動能。

(時報資訊)