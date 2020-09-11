日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)8月營收雙增，並創下歷年同期新高，主要是受惠疫情關係下，資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統(HPC)需求增溫。

茂綸8月合併營收為9.5億元，創歷年同期新高，月增加8.7%，年增加28.3%；累計前8月營收為60.58億元，年增加6.2%。

茂綸表示，新冠肺炎疫情不確定性仍高，加上各國加速推動5G商用化進程，推升全球遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等雲端服務市場快速成長，因此帶動資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統(HPC)需求持續增溫，累計前8月雲端運算及網路傳輸相關的解決方案出貨量較去年增加。

茂綸進一步表示，今年開始跨足終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務的整合方案，繼推廣大型商用AI自動清潔機器人「Avidbots Neo」後，自母公司Macnica引進名為「SENSPIDER」的工業物聯網專用設備檢測與預知診斷解決方案，目前正與客戶進行新產品應用測試，將持續開發人臉辨識、AI機器人、智慧監控、物聯網等終端應用產品及系統服務，可望成為未來營運發展另一動能。

(時報資訊)