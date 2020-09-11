因庫存去化有限，整體市場供給仍呈現過剩，拖累苯乙烯SM價格走跌，加上8月份亞洲石油腦行情也呈現下跌，其中新加坡和日本石油腦報價皆較前一個月下跌1%，連帶影響亞洲地區SM報價走跌，而國內8月份結算價亦同步回跌，較前一個月跌幅近3.5%，約為每公噸646美元，終止連3個月漲勢。

據CIP商品行情網資料顯示，亞洲地區8月份SM現貨平均價均呈跌，皆較7月月下跌3%，其中台灣CFR現貨均價約報每公噸650美元之上，而韓國FOB均價為每公噸640美元左右。(商品行情網)

(時報資訊)