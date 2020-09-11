《商情》國內8月SM結算價轉跌 終止連3漲 15:572020/09/11 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因庫存去化有限，整體市場供給仍呈現過剩，拖累苯乙烯SM價格走跌，加上8月份亞洲石油腦行情也呈現下跌，其中新加坡和日本石油腦報價皆較前一個月下跌1%，連帶影響亞洲地區SM報價走跌，而國內8月份結算價亦同步回跌，較前一個月跌幅近3.5%，約為每公噸646美元，終止連3個月漲勢。 據CIP商品行情網資料顯示，亞洲地區8月份SM現貨平均價均呈跌，皆較7月月下跌3%，其中台灣CFR現貨均價約報每公噸650美元之上，而韓國FOB均價為每公噸640美元左右。(商品行情網) (時報資訊) #SM #結算價 #石油腦 #皆較 #一個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》宅經濟需求帶動 寶鋼10月盤價續漲 14:322020/09/11 財經 《商情》美元走軟 紐約期金連3漲 10:002020/09/11 財經 《興櫃股》帝圖客戶導流至線上平台 挹注8月營收走高 10:512020/09/11 財經 鈞興-KY自結8月營收1.98億元 再創單月新高 08:512020/09/11 財經 報價喊漲 塑化廠營運看俏 04:102020/09/11 證券．權證 《觀光股》紅馬前8月營收同期次高 故鄉納稅維持高成長 11:422020/09/11 財經 《興櫃股》乾杯8月營收登今年高點 續攻秋節商機 10:172020/09/11 財經 7＋8月營運完勝Q2 11檔Q3獲利暴走可期 04:102020/09/11 產業特刊 10檔8月業績攀高峰 法人關愛 04:102020/09/11 產業特刊 《熱門族群》電信三雄8月成績單 中華電賺贏台灣大奪冠 07:442020/09/11 財經 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 追殺華為、掐死陸晶片業活路 美報告曝陸晶圓龍頭死期 - 財經 拋售潮快了？知名投資人示警：科技股恐暴跌20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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