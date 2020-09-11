周五歐盟高層準備向27個成員國報告英國首相強生（Boris Johnson）打破分手協議的計畫，為這場4年脫歐戲碼的混亂收場加強準備工作。

這是自2016年英國舉行脫歐公投以來最不尋常的轉折之一，英國在本周明確表示，該國擬不惜違反國際法，將違背1月簽署之《脫歐協議》的部分條款。

在這段過渡期於12月結束，英國就要真正脫離歐盟僅剩下不到4個月之際，強生此舉使英脫歐的局面陷入巨大危機。歐盟已經下了最後通牒，要求英國在9月底前放棄該計畫，但遭到英國斷然拒絕，並主張其議會主權高於國際法。

此前媒體報導，英國與歐盟已經結束新一輪貿易談判，英國拒絕撤下「內部市場法案」，導致與歐盟的貿易談判瀕臨破局。據了解，該國內法旨在縮減部分脫歐協議內容。歐盟首席英脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在會後聲明中表示，對於今年底英國可能無協議脫歐，歐盟已經有所準備。他表示雙方存在巨大的分歧。

(時報資訊)