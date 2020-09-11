全聯總是有許多物價美廉的商品，有一名網友分享自己在全聯欲採買生活用品時，在生鮮區看到一串盒裝葡萄，她表示第一次在全聯看到如此高價的水果，只見標籤價上面標示一盒589元，她便上網發文詢問，不知道好不好吃？豈知，網友一看表示「這算便宜的了，一年才一次喔」！

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，自己在逛全連採買生活用品時，走到生鮮區卻看到一盒要價589元的日本麝香葡萄，第一次在全聯看到如此高價的水果，讓她不禁狐疑「到底好不好吃？」於是便將其貼上網。豈知，網友都紛紛鼓吹她買， 大部分的網友指出「超好吃」、「好吃，超好吃，有特殊的香氣」、「不要買！因爲你會回不去了⋯⋯」、「快買！超好吃。」

全聯罕見看到麝香葡萄，讓原PO忍不住問好吃嗎？（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

不少網友對於這個價錢，討論度也很高，有一派則告訴她「以台灣來說這個價錢算便宜的，我還看過一串要2000元多的，麝香葡萄還是在日本當地吃比較划算，上週在某社團討論區中，有人說在家樂福看到如圖示中價格覺得很貴，底下一堆人留言999元這算便宜了」。也有其他網友回應，外面的水果攤也要900元，根本不只這個價；像是百貨公司就要價1200元；但也有另一派網友指出，這個在全聯真的不太划算，甚至對全聯進如此高檔的水果，相當訝異。

而麝香葡萄究竟和一般葡萄有何異呢？麝香葡萄外型看起來和一般葡萄無異，但吃起來卻它有個特殊香氣，口感也跟一般葡萄不一樣，顛覆了一般大眾對葡萄的口感印象。綠色麝香葡萄皮薄，不需去皮且無籽；口感脆中帶點Q勁，入口後滿滿清爽的花香，帶有一點點荔枝的香味，甜度高但不膩口，讓人想一口接一口。

(中時新聞網)