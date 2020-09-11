台南市區多數道路因狹窄不易設置路邊停車格位，市府交通局優先針對中西、東、安平等3行政區，臨時停車需求較高的35處路段，從禁停紅線改為可臨停3分鐘的黃線，以兼顧民眾臨停需求。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲指示交通局針對道路條件、臨停需求、交通流量及交通安全等面向，通盤檢討畫設黃線臨停區域，以改善市區違停亂象及紓解民眾停車需求。

王銘德指出，經盤點評估中西區、東區、安平區等路邊停車需求較高的路段，並綜合考量所處位置或鄰接區域活動屬性，像臨近機關學校、觀光景點、宗教名勝、醫療機構、金融機構、旅宿業、加油站、商圈、市場、店家等臨停需求較大區域，將部分路段的禁停紅線調整為黃線，以滿足民眾臨時上下客貨的需要。

停管處處長黃俊傑指出，此次共計調整35處路段，將近2900公尺的紅線改為黃線，約相當於500席小客車臨停空間；另依據道路交通管理處罰條例規定，劃設黃線的路段，臨停時間以3分鐘為限，車輛須緊靠路肩右側並保持立即行駛狀態，可供上、下客與裝卸物品需求，後續將視此次調整成效，評估擴大至北區、南區及永康區，提供民眾方便安全的臨停空間。

(中時 )