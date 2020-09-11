配合蔡政府建構2030雙語國家的宏遠目標，金管會立下2030年全台銀行均設立雙語分行的目標。金管會主委黃天牧11日一早視察中國信託銀行與第一銀行雙語分行後發表感言，「二家都很好，尤其中信銀董事長、一銀總經理都親自參與參訪，充份展現企圖心，兩家都給100分！」，他指出，兩家分行的客源、地點不同，都有努力空間，但看完國銀拼雙語分行的成果，他表示相當有信心全台雙語分行建構會提前達標！

去年此時，國內雙語分行只有16家表達意願、2家成立，但黃天牧指出，截至2020年9月已有23家銀行有意願設置雙語分行，其中17家銀行已設置，尚有6家正在建置中。

黃天牧強調，政府並沒有採太強制的政策，基本上是鼓勵的角度，而銀行本身也看到客戶需求與商機。台灣與國際接觸頻繁，確實有很多國外客戶需要服務，包括很多專業人士需要國內銀行服務，銀行自己也看到商機，所以要不斷提升服務來給外國客戶，像今日參訪的一銀就有提供日文的服務，中信銀則提供其他語言服務，「這是一個銀行自發性的提升，會有愈來愈多銀行提供多語服務提升服務品質。」

去年雙語分行參訪是選擇兆豐、星展銀，今年則選擇一銀、中信銀。黃天牧表示，主要是這二家銀行在雙語推動上很有績效，且提供特色分行，像一銀的延吉分行比較接近觀光據點、臨檯廠商，中信銀市府分行所處在信義計劃區，有很多跨國公司總部，所以有很多外籍客戶需求。「會選作雙語分行的分行，一定要看當地特質、客源。」

黃天牧指出，中信市府分行地處跨國公司品牌附近、一銀的客層則是背包客、觀光客，兩家地緣關係不同，但只要能提供客戶服務就是好服務。二家都很好，且董總都親自出來展現企圖心，所以兩家都給100分。

黃天牧有信心表示，2030年全台銀行均設立雙語分行的目標會「提前達陣」，因為這不是政府有政策、銀行才來配合，而是銀行自己看到商機，且會相互競爭學習。

中信銀行董事長利明献表示，中信銀行致力將良好的雙語金融體驗，從實體服務據點延伸至數位通路，提供全通路的雙語服務，同時注重培養同仁的外語能力，除了英語、日語，更提供東南亞語系學習課程，學習管道包含團體、線上與一對一培訓課程，並將語言成績列入特定職位條件。

利明献表示，中信銀行配合金管會建構友善雙語金融環境，自2020年7月1日起，由市府分行（臺北市）、市政分行（臺中市）與博愛分行（高雄市）擔任北、中、南三地的雙語示範分行，未來中信銀行將繼續結合實體與數位服務，提供外籍人士全通路的雙語金融體驗。

第一銀行鄭美玲總經理表示，第一銀行為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，展現強烈企圖心，2019年已完成設置六家雙語分行，2020年將於北、中、南再設置六家，並立下提前在2028年前完成雙語化全覆蓋國內188家分行的願景，朝向區域型銀行邁進。

鄭美玲指出，設置雙語分行的目標除為提升服務品質能量、落實公平待客企業核心文化外，另一方面是從銀行國際化經營策略思考，第一銀行海外據點多達39個，橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，網點遍布世界各主要金融中心及亞太區臺商聚落。

目前第一銀行員工參與英文檢定測驗的人數已逾2,300人，多益英文成績達900分以上的行員更上看250名。延吉分行位於臺北市東區商圈，觀光人潮多，周邊外商公司密集，因此累積豐富的雙語金融服務經驗，且該分行有六成人員具有外語證照，英語能力佳。

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