把好市多推車帶回家！大媽「神邏輯」狂跳針，網一看怒了。（圖／翻攝自好市多商品經驗分享區）

好市多產品眾多，不乏大型商品，有網友分享，逛好市多遇到中年夫妻和店員爭論，因購買的產品太大，想把商品連同推車一起推回家，被拒絕後竞瘋狂跳針，店員好聲解釋，仍安撫不了他們。不少網友看完都傻眼直呼，此風不可長，服務人員好辛苦。

網友昨在臉書社團「好市多商品經驗分享區」表示，去好市多採買，因櫃台多刷了一樣商品，須至退貨櫃台刷退，沒想到卻遇到超傻眼的事情。當時有位歐巴桑拉高嗓門，指著推車內的東西狂念，讓他忍不住看過去。

原PO表示，起初以為是中年夫妻倆人是因商品有問題、想退貨，但仔細一聽才知，她買了一樣產品，但覺得東西太大拿不回家，所以想要連同推車一起推回家，服務人員當下聽完就告訴兩老，這樣不可以！萬一路上發生危險怎麼辦？不料歐巴桑的反應竟是高喊「這東西這麼大，你是要我怎麼帶回去」，且不斷跳針式地在抱怨。

原PO看了非常傻眼，並感嘆的說，整個過程中，好市多的服務人員不斷好聲好氣地解釋，但歐巴桑卻不滿意，因此就僵持在原地不動，也許是在等主管來吧！不過這樣為難人家真的不好，服務人員很辛苦。

奧克行徑曝光後，引發網友熱議，「有錢購物，沒錢叫計程車？」、「可以把椅子直接拆開組裝推回家啊」、「買之前沒想過這個問題嗎？」、「請他付押金2000元，不怕他不還」、「此風不可長」、「萬一出意外，又說賣場沒阻止他」、「無極限⋯⋯整個世界都應為我轉動」、「好奇結果如何？希望好市多不要寵壞奧客」。

後來也有網友建議，其實如果需要買大型物品，卻沒有交通工具，或懶得叫計程車，可以考慮改為線上購物，支付運費用直接寄回家。也有人說購買小型推車或是已押證件借用推車的辦法，這樣就不用擔心推車不見。

(中時新聞網)